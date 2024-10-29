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У маленького сына звезды «Дома-2» заподозрили эпилепсию

Сын блогерши Саши Черно попал в больницу с неизвестным диагнозом

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a_chernyavskaya_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У маленького сына экс-участников реалити-шоу «Дом-2» Иосифа Оганесяна и Саши Черно заподозрили эпилепсию. Об этом Оганесян рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Четырехлетнего Стефана недавно госпитализировали в реанимацию после внезапного приступа. Врачи пока не высказывались о диагнозе, однако отец подозревает эпилепсию. Сейчас семья ждет результатов МРТ.

«У меня по генетике эпилептиков нет. Вот что касается линии Саши, не знаю. Я верю в лучшее. Надеюсь на лучшее», — написал он.

Известно, что у ребенка обнаружили некое воспаление в головном мозге.

«Сейчас вот решим вопрос с эпилепсией, есть ли она, нет ее, из-за чего идут приступы, потому что у нас, получается, в правом полушарии есть очаг, и нужно понять, что именно за очаг», — заключил Оганесян.

Также у Стефана диагностированы недоразвитие речи второго уровня и дизартрия.

В июле 2024 года Черно и Оганесян стали родителями во второй раз.

Ранее экстренно госпитализировали экс-участника «Фабрики звезд» Константина Легостаева.

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