Максим Галкин признался, что ездит в другие страны не по паспорту Израиля

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в ходе выступления в Нью-Йорке пожаловался на необходимость скрывать гражданство Израиля. Фрагмент концерта опубликовал Mash в Telegram-канале.

Галкин отметил, что с паспортом еврейского государства его не пустили в 16 государств. В какие именно страны юмористу не удалось попасть, он не уточнил. После этого Галкин добавил, что он использовал для поездок в другие страны паспорт Кипра. Кроме того, юморист заявил, что министерство иностранных дел России направило в МИД Индонезии, где у Галкина должен был пройти концерт, письмо с просьбой запретить комику въезд в страну.

По информации Mash, на выступлении юмориста охрана следила за тем, чтобы его не снимали.

Также сообщалось, что комик связывался с украинскими продюсерами, чтобы обсудить свои частные выступления.

5 сентября Галкин признавался, что его точное местоположение тяжело раскрыть, потому что он часто летает по миру, бывая и в США, и в Латвии, и Израиле, и на Кипре.

Ранее экс-директор Киркорова раскрыл многомилионный гонорар Максима Галкина.