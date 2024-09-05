Максим Галкин раскрыл свое местонахождение: «Что-то у нас тут летит»

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к фанатам, в котором анонсировал свои предстоящие выступления за границей.

В ролике комик также раскрыл свое местоположение. Он отвлекся на раздавшийся на фоне гул и произнес: «Что-то у нас тут летит в Израиле». Затем Галкин успокоил подписчиков и сообщил, что «просто пролетел вертолет».

Интернет-пользователи под постом поблагодарили Галкина за то, что тот рассказал о своем местонахождении, поскольку «желтая пресса норовит отправить» его то на Кипр, то в США и проч. В ответ юморист заявил, что он действительно часто летает по миру, бывая и в США, и в Латвии, и Израиле и на Кипре.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. В начале августа юморист обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области. Он заявил, что Олег Газманов, Григорий Лепс и Надежда Бабкина, «обласканные Кремлем», не реагируют на нападение ВСУ на Курскую область.

Ранее Шуфутинский вспомнил, как прогуливал пары вместе с Пугачевой.