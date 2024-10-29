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Гулькина выиграла суд против Суханкиной за фразу «слаба на передок»

Певица Гулькина отсудила у Суханкиной 150 тыс. рублей по делу о клевете

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина выиграла суд о защите чести и достоинства против певицы Маргариты Суханкиной. Об этом сообщает «СтарХит».

Причиной судебного разбирательства стали высказывания Суханкиной на интервью у Алены Жигаловой. Она заявляла, что Гулькина вела «беспорядочный образ жизни», а также называла коллегу «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам — «практически детям» и проч. В результате экс-солистка «Миража» подала к Суханкиной иск почти на 6 млн рублей.

По информации «СтарХита», суд удовлетворил требования Гулькиной. Он обязал Суханкину публично опровергнуть сказанные о коллеге слова и взыскал с артистки 150 тыс. рублей моральной компенсации.

«Это не только моя победа, но и сигнал для всех, кто сталкивается с клеветой и оскорблениями: не бойтесь отстаивать свои права», — высказалась о победе Гулькина.

В конце августа лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов сообщил «Газете.Ru», что подал иск к организаторам выступлений Маргариты Суханкиной. По его словам, певица незаконно исполняет песни из репертуара «Миража» на своих концертах.

Ранее стало известно, что актеру из «Триггера» вынесли приговор за хранение наркотиков.

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