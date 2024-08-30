Создатель «Миража» подал очередной иск на Маргариту Суханкину

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов сообщил «Газете.Ru» о поданном иске к организаторам выступлений певицы Маргариты Суханкиной. В коллективе заявили, что певица незаконно исполняет песни из репертуара «Миража» на своих концертах.

Сейчас очередной иск против выступлений Суханкиной слушается в Арбитражном суде Московской области. До этого, уточнил Горбашов, исполнение артисткой песен группы «Мираж» уже посчитал незаконным Верховный суд РФ. Тогда организаторов концерта певицы оштрафовали.

В группе «Мираж» напомнили, что единственной солисткой коллектива является Екатерина Болдышева, которая пришла в группу в 1990 году. Суханкина же, заявили в «Мираже», не может позиционировать себя как солистку группы.

«Все это вдвойне грустно и печально, так как авторские отчисления, которые они незаконно присвоили себе за все эти годы, а по самым скромным оценкам композитора группы Андрея Литягина, это более 30 млн рублей, могли бы сейчас пойти на благие цели. К примеру, на помощь жителям приграничных районов, которым необходима наша помощь», — посетовал Алексей Горбашов.

2 июля стало известно, что Наталья Гулькина подала иск о защите чести и достоинства против Суханкиной на 5 920 080 рублей. Причиной стало интервью исполнительницы Алене Жигаловой, в которой она назвала Гулькину «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам, «практически детям» и проч.

Ранее сообщалось, что группа «Комбинация» подняла ценник на корпоративы в два раза после успеха «Слова пацана».