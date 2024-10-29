Актеру из «Триггера» вынесли приговор за хранение наркотиков

Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру из сериала «Триггер» Анатолию Руденко. Об этом сообщает «Стархит».

Руденко признали виновным в хранении наркотиков, его дело рассматривалось в особом порядке. Артист полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием.

Суд назначил Руденко наказание в виде обязательных работ. Что именно будет делать осужденный, определит уголовно-исполнительная инспекция.

Во время следствия Руденко провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая не выявила у него наркотической зависимости.

17 января артиста задержали сотрудники ГИБДД, когда он ехал в такси. У артиста во время досмотра изъяли пакетик «из-под резинки трусов». Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться. В отношении актера возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

Мать задержанного актера назвала фейком обвинения в его адрес.