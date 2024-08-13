У Артура Смольянинова нашли долги в России

У актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) обнаружили 54 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД на автомобиле Mazda CX-5. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Всего долг звезды «Калашникова» составляет 117 тыс. рублей. Последний штраф актер получил 26 июля нынешнего года, несмотря на то, что сам Смольянинов сейчас находится не в России. Тогда камеры зафиксировали превышение скорости, когда машина ехала в сторону Москвы по Новорижскому шоссе.

По данным Telegram-канала, за рулем автомобиля продолжает ездить мать Смольянинова. Актер пытался продать автомобиль после эмиграции, но не смог.

13 января 2023 года Минюст РФ включил актера Смольянинова в реестр иноагентов. А в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

25 января 2024 года в сети появилось видео, в котором Смольянинов заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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