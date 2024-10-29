СК проверит угрозы внуку Ильи Резника

Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку по факту угроз в адрес семьи народного артиста России Ильи Резника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК.

Правоохранителей заинтересовало, что внук поэта Илья подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны группы студентов вуза, в котором обучается, а его семья сейчас получает угрозы.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Как рассказывал в беседе с mk.ru отец юноши Максим Резник, молодой человек обучается на третьем курсе продюсерского факультета ГИТРа (Институт кино и телевидения) в Москве и уже в течение двух месяцев подвергается травле и преследованию по национальному признаку.

Недавно, по словам Максима Резника, Илья Резник — младший встретил своих обидчиков на улице, и они снова стали прилюдно оскорблять по национальному признаку. Молодой человек попросил знакомых не трогать его, однако они продолжили его оскорблять.

«Илья дал пощечину. И, как бывает у такой шпаны, полубыдла, полунацистов, те оказались ошарашены», — делится Максим Резник.

После этого семье стали поступать голосовые сообщения с угрозами здоровью и жизни семьи. Резник выразил надежду, что Следственный комитет отнесется к угрозам со всей серьезностью.

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