50 тысяч билетов на концерты Oasis аннулируют

Из-за перекупщиков решено аннулировать 50 тысяч билетов на концерты британской группы Oasis. Об этом сообщает Daily Mail.

Организаторы тура Oasis, который должен пройти в 2025 году, заявили, что процесс аннулирования уже запущен. Сейчас организаторы проверяют билеты на предмет продаж с авторизованных сайтов, где перекупщики требовали за них гораздо больше изначальной стоимости. Новые билеты появятся на сайте Ticketmaster.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя группой в преддверии продажи Oasis Live '25, организаторы тура заявляют, что сервисы по продаже билетов Ticketmaster и See Tickets в ближайшие недели начнут процесс отмены билетов, нарушающих условия продажи билетов на тур. Эти правила были введены, чтобы принять меры против билетных компаний — перекупщиков, перепродающих билеты с огромной прибылью, в результате принятых мер только 4% билетов оказались на сайтах перепродажи», — рассказали организаторы.

В конце лета старт продаж билетов на первые за 15 лет концерты рок-группы Oasis привел к обрушению специализированных сайтов в Великобритании.

27 августа стало известно, что группа воссоединится спустя 15 лет и даст несколько концертов. Концертный тур пройдет в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине.

На сайте группы заявляли, что билеты на концерты Oasis скупили за 10 часов после выставления на продажу.