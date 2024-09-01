В Британии обрушились сайты по продаже билетов на фоне воссоединения группы Oasis

Старт продаж билетов на первые за 15 лет концерты рок-группы Oasis привел к обрушению специализированных сайтов в Великобритании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на работу сервисов Tickets и GigsandTours.

27 августа стало известно, что группа воссоединится спустя 15 лет и даст несколько концертов. Концертный тур пройдет в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Продажа билетов началась в субботу утром. Ожидается, что будет продано порядка 1,4 млн билетов.

На сайте группы заявили, что билеты на концерты Oasis скупили за 10 часов после выставления на продажу. Представители группы призвали поклонников не приобретать билеты у перекупщиков.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

Ранее Ноэля Галлахера оштрафовали после того, как кто-то водил его машину.