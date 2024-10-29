Названа одна из причин признания экс-вокалиста «Тараканов!» иноагентом

Бывший вокалист музыкальной группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин был признан иностранным агентом, в частности, за осуществление политической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, музыкант распространял мнения о принимаемых властями решениях и их политике, участвовал в организации и проведении митингов, собраний и демонстраций, а также формировал общественно-политические взгляды и убеждения.

Спирин был признан иноагентом в июне текущего года. В обосновании Минюста предоставления статуса говорится, что певец «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ», а также давал интервью информационным площадкам иноагентов и иностранных СМИ».

29 октября суд отказался снять со Спирина статус иноагента.

Ранее стало известно, что экс-музыкант группы «Тараканы!» задолжал около 130 тысяч рублей налогов.