Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа одна из причин признания экс-вокалиста «Тараканов!» иноагентом

РИА Новости: экс-вокалист «Тараканов!» Спирин занимался политикой

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший вокалист музыкальной группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин был признан иностранным агентом, в частности, за осуществление политической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, музыкант распространял мнения о принимаемых властями решениях и их политике, участвовал в организации и проведении митингов, собраний и демонстраций, а также формировал общественно-политические взгляды и убеждения.

Спирин был признан иноагентом в июне текущего года. В обосновании Минюста предоставления статуса говорится, что певец «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ», а также давал интервью информационным площадкам иноагентов и иностранных СМИ».

29 октября суд отказался снять со Спирина статус иноагента.

Ранее стало известно, что экс-музыкант группы «Тараканы!» задолжал около 130 тысяч рублей налогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами