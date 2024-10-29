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Бывшему вокалисту «Тараканов» Спирину не удалось снять в суде статус иноагента

Замоскворецкий суд не снял статус иноагента с экс-вокалиста «Тараканов» Спирина

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Суд отказался снять статус иноагента с бывшего вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом, ссылаясь на официальные судебные документы, сообщает РИА Новости.

В них говорится, что Замоскворецкий суд столицы отказал в удовлетворении административного иска Спирина к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом.

15 октября сообщалось, что Спирин должен выплатить налоги и сборы на сумму почти 130 тыс. рублей.

28 июня министерство юстиции России объявило Спирина иностранным агентом. Певец «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ», а также давал интервью информационным площадкам иноагентов и иностранных СМИ. Кроме того, Спирин проживает за пределами РФ и создавал контент для иноагентов и распространял их сообщения.

Ранее ГД приняла законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках.

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