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Стало известно о тяжелом состоянии Мэттью Перри в последние недели жизни

В последние часы жизни Мэттью Перри помощник дал ему наркотики трижды

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Willy Sanjuan/AP

У звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри была тяжелая реакция на кетамин в последние несколько недель его жизни. О состоянии актера стало известно TMZ.

Обвинение по делу Перри заявило, что а США в четверг прокуроры заявили, что доктор Сальвадор Пласенсия пришел в резиденцию актера и дал ему довольно большую дозу кетамина, что вызвало резкое повышение кровяного давления у Перри, он не мог двигаться. Это настолько напугало Пласенсию, что он сказал помощнику Перри Кеннету Ивамасе, что им не следует снова давать актеру такую ​​большую дозу.

Однако, как утверждает обвинение, в последние несколько дней жизни Перри доктор и помощник давали актеру кетамин не менее 30 раз, а в последние часы Ивамаса не менее трех раз исполнял просьбу актера дать ему наркотики, в том числе большую дозу.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

По данным правоохранителей, личный помощник Перри Кеннет Ивамаса «сотрудничал» с доктором Сальвадором Пласенсией, который поставлял ему наркотики. Оба арестованы, всего по делу Перри арестованы пять человек.

Ранее выяснилось, что Перри покупал наркотики у «кетаминовой королевы Лос-Анджелеса» Джасвин Сангхи.

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