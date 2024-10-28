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Гарик Харламов отправится заключать союз с Австрией

Актер Харламов снова примерил китель на съемках продолжения «Гусара»

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ТНТ

Актер Гарик Харламов снова примерил китель на съемках продолжения комедийного сериала «Гусар». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Его персонаж Григорий Рыльский снова вернется в прошлое, чтобы найти жену. Он должен будет доставить австрийскому императору бриллиант «Слеза Сибири», помочь России заключить союз с Австрией и победить Наполеона. Препятствовать ему будет британская корона, и Гусар решит найти бриллиант в будущем.

Режиссером нового сезона стал Михаил Шулаев («Зона комфорта», «Семья»). К своим ролям вместе с Гариком Харламовым вернутся Екатерина Ковальчук, Павел Рассомахин, Екатерина Радченко, Сергей Белов. Новых персонажей сыграют Гоша Куценко, Зоя Бербер, Игорь Хрипунов и Борис Щербаков.

По словам Харламова, проект снимали два года, и это один из его самых долгих проектов.

«Второй сезон получился еще более сложным и остросюжетным. Здесь и шпионы, и поиски бриллианта, и спасение мира, и любовь. Так что Рыльскому пришлось напрячь усы и все разруливать», — рассказал он.

К съемкам также присоединились Зоя Бербер, Гоша Куценко, Борис Щербаков и Игорь Хрипунов.

Накануне Гарик Харламов назвал фильм, который травмировал его в детстве.

Ранее Никита Михалков назвал лучшим фильмом года картину, где сыграла его дочь.

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