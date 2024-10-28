Михалков назвал лучшим фильмом года картину, где сыграла его дочь

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков назвал лучшие, на его взгляд, картины 2023-2024 года. Его цитирует ТАСС.

По словам Михалкова, ему понравилась картина Анны Меликян «Чувства Анны».

»[Там] очень хорошо сыграла моя дочка Анюта. Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана», — сказал он.

Помимо этого, Михалков отметил фильм «Бременские музыканты», который выпустила его студия «Тритэ». Он отметил успех, с которым прошла картина.

Михалков также заявил, что спокойно относится к ремейкам советских картин. Режиссер добавил, что ему предлагали сделать ремейк фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», однако он отказался.

Также Михалков рассказал, когда повезет свои спектакли на Запад.

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