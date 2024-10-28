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Михалков назвал лучшим фильмом года картину, где сыграла его дочь

Режиссер Михалков назвал «Чувства Анны» и «Бременских музыкантов» лучшими фильмами года

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Трумен Пикчерз

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков назвал лучшие, на его взгляд, картины 2023-2024 года. Его цитирует ТАСС.

По словам Михалкова, ему понравилась картина Анны Меликян «Чувства Анны».

»[Там] очень хорошо сыграла моя дочка Анюта. Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана», — сказал он.

Помимо этого, Михалков отметил фильм «Бременские музыканты», который выпустила его студия «Тритэ». Он отметил успех, с которым прошла картина.

Михалков также заявил, что спокойно относится к ремейкам советских картин. Режиссер добавил, что ему предлагали сделать ремейк фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», однако он отказался.

Также Михалков рассказал, когда повезет свои спектакли на Запад.

Ранее Якубович рассказал, как получил квартиру в обмен на нарезанную газету.

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