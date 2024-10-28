Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) станет новой солисткой «Ленинграда», сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации Mash, Шнуров уже провел переговоры с певицей для записи совместного альбома, который для группы может стать первым за шесть лет. Предположительно, артисты уже записали первое демо.

Источник уточнил, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Накануне директор Инстасамки рассказал о давке на встрече артистки с фанатами в одном из магазинов одежды. По словам директора, из-за большого количества присутствующих в помещении началась давка, и певица уехала, не дождавшись окончания мероприятия, чтобы не усугублять ситуацию. Он заявил, что охрана торгового центра отказалась выполнять условия, которые поставил магазин для обеспечения безопасности людей.

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