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Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Mash: Шнуров пригласил Инстасамку записать альбом с «Ленинградом»

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) станет новой солисткой «Ленинграда», сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации Mash, Шнуров уже провел переговоры с певицей для записи совместного альбома, который для группы может стать первым за шесть лет. Предположительно, артисты уже записали первое демо.

Источник уточнил, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Накануне директор Инстасамки рассказал о давке на встрече артистки с фанатами в одном из магазинов одежды. По словам директора, из-за большого количества присутствующих в помещении началась давка, и певица уехала, не дождавшись окончания мероприятия, чтобы не усугублять ситуацию. Он заявил, что охрана торгового центра отказалась выполнять условия, которые поставил магазин для обеспечения безопасности людей.

Ранее «Уральские пельмени» признались в пьяных выступлениях.

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