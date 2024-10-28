Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм

Shot: общественники написали жалобу в СК на исполнителя Профессора Лебединского

close
Алексей Лебединский/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Общественники движения «Зов народа» потребовали провести проверку на экстремизм и признать иностранным агентом исполнителя хита 90-х «Лодочник» Профессора Лебединского за высказывания в адрес России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, активисты написали жалобу генпрокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, а также в Минюст РФ. Проживающий в США музыкант Алексей Лебединский, по словам общественников, занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и считает, что Россия «должна попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги».

56-летний Лебединский уехал из России в начале 2010-х. В последние годы он жалуется на ментальные расстройства.

В России у артиста остались две квартиры в подмосковном Одинцово общей стоимостью около 38 миллионов рублей, а также Mercedes-Benz S500 2000 года выпуска. У него также нашли долги перед ФНС в размере 98 тысяч рублей.

Накануне Лебединский опубликовал завещание.

Ранее Пи Дидди заподозрили в отравлении звезды «Джанго освобожденного».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами