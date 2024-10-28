Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм

Общественники движения «Зов народа» потребовали провести проверку на экстремизм и признать иностранным агентом исполнителя хита 90-х «Лодочник» Профессора Лебединского за высказывания в адрес России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, активисты написали жалобу генпрокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, а также в Минюст РФ. Проживающий в США музыкант Алексей Лебединский, по словам общественников, занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и считает, что Россия «должна попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги».

56-летний Лебединский уехал из России в начале 2010-х. В последние годы он жалуется на ментальные расстройства.

В России у артиста остались две квартиры в подмосковном Одинцово общей стоимостью около 38 миллионов рублей, а также Mercedes-Benz S500 2000 года выпуска. У него также нашли долги перед ФНС в размере 98 тысяч рублей.

Накануне Лебединский опубликовал завещание.

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