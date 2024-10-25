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Звезда 90-х Профессор Лебединский написал завещание

Певец Профессор Лебединский завещал другу долги и имущество

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Алексей Лебединский/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезда 90-х Профессор Лебединский (настоящее имя Алексей Лебединский) написал завещание. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

56-летний Лебединский, из-за ментальной болезни переставший выходить из дома, завещал все свое имущество, авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальное и другое видео, а также фотоматериалы своему другу Василию Мельникову.

По словам артиста, в последние четыре года именно Мельников помогал ему выжить и поддерживал материально.

«Прошу считать это официальным завещанием. До адвоката дойти не в состоянии», — написал он.

Лебединский передаст другу не только имущество, но и долги.

«Гораздо менее существенные по суммам мои долги другим людям я перечислю в отдельном письме, их можно будет раздать, частично продав мое имущество», — добавил он.

Профессор Лебединский прославился благодаря хитам «Лодочник», «Комарики», «Бегут года». Сейчас музыкант живет в США. В 2022 году он признавался, что выходит из дома только раз в две недели за покупками.

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