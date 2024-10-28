«Тату» воссоединились для частных концертов

Группа «Тату» воссоединилась для частных концертов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Вместе, стало известно изданию, Лена Катина и Юля Волкова выступают на корпоративах и берут 15 млн рублей за концерт. Выступление одной Лены Катиной обойдется в 1,1 млн рублей.

При этом у Катиной нет райдера — она просит только трансфер до места, наличие стилиста-визажиста, воду и еду. За 45 минут выступления Катина представляет главные хиты «Тату» («Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Робот», «Полчаса») и несколько своих песен.

Волкова в одиночку выступает за 1,2 млн рублей, в ее райдер включены самые комфортные рейсы для авиаперелетов, трехразовое питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримерку она просит доставить рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты, орехи, бутылку коньяка и текилы.

Накануне Лене Катиной исполнилось 40 лет. Карьера певицы началась с выступлений в легендарном ансамбле «Непоседы», а затем ее пригласили в группу «Тату», в составе которой она покорила мировые чарты. С 2009 года Катина выступает сольно. «Газета.Ru» рассказала, как развивалась карьера и личная жизнь певицы — и чем она занимается сейчас.

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