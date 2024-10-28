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Якубович рассказал, как получил квартиру в обмен на нарезанную газету

Телеведущий Якубович сымитировал взятку для получения квартиры в СССР

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Global Look Press

Телеведущий Леонид Якубович в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как получил квартиру в обмен на нарезанную газету.

Якубович рассказал, что жил с беременной женой в коммунальной квартире и имел право на отдельное жилье. Друзья посоветовали ему подкупить чиновника, однако отец запретил давать взятку, считая это рискованным поступком.

В СССР, напомнил телеведущий, квартиры выдавало государство, и для склонения на свою сторону должностного лица он создал видимость взятки: положил в конверт нарезанные кусочки газеты и оставил его на столе. После этого ему выдали трехкомнатную квартиру в Новогиреево.

Накануне Леонид Якубович объяснил, почему не помогает своим детям.

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