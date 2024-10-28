Назван фильм, который неожиданно взлетел на вершину российского проката

Отечественный фэнтези-фильм «Огниво» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 24–27 октября.

Картина, не имеющая ничего общего, кроме названия, с любимой сказкой Ханса Кристиана Андерсена, собрала 275 млн рублей. Ее главный герой — нечистый на руку Иван, которому удалось обманом заполучить солдатскую форму. Он мечтал разбогатеть, но после знакомства со слепой принцессой — Дашей, дочкой царя Берендея, решил пожертвовать собой во имя добра и справедливости. В фильме снимались Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко и Ян Цапник.

На втором месте по итогам последнего октябрьского уик-энда оказалась картина «Веном: Последний танец», просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии. Лента собрала 177,8 млн рублей.

Фильм о Сергее Жукове по-прежнему в топе-2 российского проката. Картина «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева собрала 135 млн рублей.

Третью строчку в РФ занимает фильм «Субстанция» французского режиссера Корали Фаржеа (56,3 млн рублей) со скоропостижно стареющей на глазах зрителей Деми Мур в главной роли.

Ранее фильм «Анора» про стриптизершу и сына русского олигарха стал фаворитом гонки за «Оскар».