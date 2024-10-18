Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Анора» стала фаворитом гонки за «Оскар»

Фильму «Анора» предсказали высокие шансы на получение «Оскара» за лучший фильм

close
FilmNation Entertainment

Фильм «Анора» режиссера «Проекта «Флорида» Шона Бейкера про нью-йоркскую стриптизершу и сына русского олигарха стал фаворитом гонки за премию «Оскар». Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».

На портале Gold Derby картина занимает первое место на протяжении уже нескольких недель и демонстрирует самый высокий коэффициент на победу.

Группа по прогнозированию оскаровских лауреатов The Gatecrashers и издание Variety также называют «Анору» потенциальной победительницей.

Номинантов на 97-ю премию «Оскар» объявят 17 января, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывал, каким получился фильм.

Ранее Дарья Екамасова раскрыла свои впечатления от фильма на российской премьере «Аноры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами