«Анора» стала фаворитом гонки за «Оскар»

Фильм «Анора» режиссера «Проекта «Флорида» Шона Бейкера про нью-йоркскую стриптизершу и сына русского олигарха стал фаворитом гонки за премию «Оскар». Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».

На портале Gold Derby картина занимает первое место на протяжении уже нескольких недель и демонстрирует самый высокий коэффициент на победу.

Группа по прогнозированию оскаровских лауреатов The Gatecrashers и издание Variety также называют «Анору» потенциальной победительницей.

Номинантов на 97-ю премию «Оскар» объявят 17 января, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывал, каким получился фильм.

Ранее Дарья Екамасова раскрыла свои впечатления от фильма на российской премьере «Аноры».