Никита Михалков высказался о злорадствующих на тему Курской области

Режиссер Никита Михалков высказался о людях, уехавших из России и злорадствующих на тему нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Бесогон».

Он отметил, что некоторые покинувшие страну люди не перестают ликовать трагедиям в России — в частности, в «Зимней вишне», в «Крокус Сити Холле», в разбившемся самолете и так далее.

«Когда-то один из них, иноагент Аркадий Бабченко (признан в РФ иностранным агентом), писал, что «обязательно вернется в Москву на «Абрамсе», который будет идти по Тверской, а он будет торчать из люка под флагом НАТО, и благодарные россияне будут кидать освободителям цветы». То есть ему и ему подобным нравится мысль о том, что вражеская армада может вторгнуться на территорию Российской Федерации», — отметил он.

В ответ Михалков сравнил таких людей с фашистами и заявил, в каком случае, по его мнению, возможна такая ситуация — он напомнил, что 17 июля 1944 года колонна военнопленных немцев шла по Москве, а поливальные машины смывали следы от их ног с улиц столицы.

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