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Михалков рассказал о положительных последствиях СВО для россиян

Михалков: СВО помогла россиянам понять, что интересы своей страны превыше всего

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Специальная военная операция позволила россиянам осознать угрожающую силу «разъедающего» влияния недружественных стран и понять, что интересы своей родины должны быть на первом месте. С таким заявлением выступил российский режиссер Никита Михалков, сообщает РИА Новости.

«СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — сказал режиссер.

Он также добавил, что для каждого гражданина страны первостепенными должны быть интересы своей державы. «Считаю, что есть один принцип сегодня: это интересы своей страны ставить выше всех интересов всех остальных во всем мире», — подчеркнул он, пояснив, что хотя такая позиция может показаться эгоистичной, «никто не позаботится о нас, кроме нас самих».

До этого Михалков в эфире своей программы «Бесогон» сравнил квадробинг с фашизмом.

Ранее Никита Михалков высказался о злорадствующих на тему Курской области.

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