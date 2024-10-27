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Айза о возможном лишении ее родительских прав: «Занимайтесь делами поважнее»

Блогерша Айза заявила, что ее дети хорошо живут после новостей о проверке

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призвала детских омбудсменов заниматься делами поважнее на фоне новостей о том, что ее хотят лишить родительских прав. Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.

«В России тысячи детей прямо сейчас нуждаются в государственной поддержке. Тысячи семей на коленях выпрашивают деньги на лечение своих детей! Тысячи семей находятся за чертой бедности без шанса выбраться в люди и дать заботу, уход своим детям», — отметила блогерша.

По словам Айзы, она замечательно справляется со своими родительскими обязанностями, а отцы «помогают как могут». Она также призвала обратить внимание на маргинальные семьи, а не на ее детей, которые живут «лучше 90% людей на этой планете».

Недавно в Life со ссылкой на SHOT сообщал, что уполномоченный по правам ребенка в городе Москве инициировал проверку блогерши Айзы и рэпера Гуфа. Знаменитостей хотят проверить на то, как они исполняют родительские обязанности. Отмечалось, что детский омбудсмен обратил внимание на бывших супругов после скандала с наркотиками, в который недавно попал российский музыкант.

Ранее друг рассказал, что Успенская отправила свою сбежавшую дочь в психбольницу.

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