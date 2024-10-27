Друг рассказал, что Успенская отправила свою сбежавшую дочь в психбольницу

Друг дочери Любови Успенской Александр рассказал, что мать поместила Татьяну Плаксину в психиатрическую больницу после побега. Его слова передает НТВ.

Проживающий в Израиле мужчина признался, что в момент исчезновения Плаксина проживала у него. Пока к нему не ворвались «два бугая», направленные Успенской для вызволения дочери. Александр назвал нежеланных гостей мафией и возмутился тем, что Успенская следит за ним.

«В субботу утром они привели сюда человека, израильского врача-психиатра. Здесь уже начался просто спектакль: «Девочка, вы под наркозависимостью, вы должны покинуть страну». Стали ее запугивать. Написал на коленочках бумажку, чтобы только девочку вывезти — заколотую», — заявил мужчина.

По словам Александра, «люди Успенской» провели в его квартире несколько дней, поскольку ждали рейса в Москву. Все это время Плаксиной делали уколы, от которых у нее начинала идти кровь. В Москве Успенская сообщила другу дочери, что отправила наследницу в психиатрическую клинику для лечения.

Также мужчина отправил журналистам записанный Плаксиной ролик из клиники, в котором женщина признавалась в любви к матери. Видеозапись Александру прислала сама Успенская. Мужчина считает, что наследницу певицы заставили сделать этот ролик.

«Девочке 35 лет, ее до сих пор не видели ни с мужиком… Вы видели, чтобы она выходила самостоятельно где-то погулять? Она у меня здесь была, она не была ни под чем. Она была нормальной», — сказал он.

В 2018 году Татьяна Плаксина попала в ДТП, в результате которого получила травму головы и потеряла часть зубов. Затем у дочери Успенской появились проблемы с ментальным здоровьем: она начала употреблять наркотики и сбрила волосы на голове. В 2020-м Плаксина заявляла, что мать отправила ее на принудительное лечение в психбольницу. Тогда ей диагностировали хронический шизофреноподобный психоз. Также женщина рассказывала, что подвергалась давлению и побоям со стороны родительницы.

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