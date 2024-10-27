Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» считает, что Земфира сожалеет об отъезде из России

Музыкант и основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр назвал певицу Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) талантливой певицей. Его слова передает NEWS.ru.

«Мне почему-то кажется, что она, может быть, сейчас и сама-то сожалеет [об отъезде из РФ]», — предположил музыкант.

Скляр подчеркнул, что это лишь его предположение, поскольку «в душу не заглянешь». Также российский рокер выразил мнение, что артистам нельзя бросать и предавать страну в сложной ситуации.

«Мы никогда не выбираем времена, в которых существуем. Но зато есть четкое правило: ты должен оставаться со своей страной, с народом», — подчеркнул он.

22 октября певица Земфира пообещала на своем концерте в Праге, что когда-нибудь приедет в Россию. Она призналась, что для нее важна поддержка людей, которые, живя в России, посещают ее концерты за рубежом.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.

Певицу включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал оставить в покое Аллу Пугачеву.