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Пригожин призвал оставить в покое Аллу Пугачеву

Продюсер Пригожин заявил, что ушедшую на пенсию Пугачеву нужно оставить в покое

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у народной артистки СССР Аллы Пугачевой есть полное право жить, где угодно. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Уехала — дай бог ей здоровья. Оставьте ее в покое», — высказался продюсер.

Пригожин подчеркнул, что Пугачева ушла на пенсию. Она может самостоятельно выбрать место, где провести пенсионные годы, поскольку у нее есть право на жизнь. Также продюсер добавил, что Пугачева, будучи за границей, не делала никаких громких заявлений.

«Ее позиция понятна. Она уехала за мужем. У него есть позиция. Его юмор иногда зашкаливает. Ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно», — подчеркнул Пригожин.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Также звездную чету нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

5 сентября Галкин признавался, что его точное местоположение тяжело раскрыть, потому что он часто летает по миру, бывая и в США, и в Латвии, и Израиле, и на Кипре.

Ранее активисты нашли пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в сказке Пушкина.

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