Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке

Четвертый фильм франшизы о Человеке-пауке выйдет на экраны в июле 2026 года. Об этом сообщила американская кинокомпания Sony Pictures, пишет Associated Press.

В новой картине английский актер Том Холланд снова сыграет роль супергероя, как и в предыдущей трилогии, состоящей из фильмов «Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой».

Режиссером нового блокбастера станет Дэниел Дестин Креттон, который работал над лентой «Шан-Чи и Легенда десяти колец».

22 октября The Hollywood Reporter писал, что Том Холланд сыграет главную роль в предстоящем фильме режиссера Кристофера Нолана. Звезда «Человека-паука» присоединился к актеру Мэтту Деймону в новом проекте. По данным издания, Нолан уже написал сценарий к картине, а ее выход планируется 17 июля 2026 года.

До этого в сети появились фотографии со съемок сериала «Человек-паук: Нуар» с 60-летним Николасом Кейджем в образе супергероя. Действие сериала развернется в Нью-Йорке 1930-х, в котором стареющий частный детектив вынужден «бороться со своей прошлой жизнью единственного и неповторимого супергероя города». Помогать ему в этом будут его паучьи способности. Дата выхода шоу пока неизвестна.

Ранее была названа дата выхода на ПК эксклюзивной игры про Человека-паука для PlayStation 5.