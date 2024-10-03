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Николас Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в новом проекте Marvel

В сети появились первые фото актера Николаса Кейджа в образе Человека-паука

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Just Jared

В сети появились фотографии со съемок сериала «Человек-паук: Нуар» с 60-летним Николасом Кейджем в образе супергероя. Снимки публикует издание Just Jared.

На серии фото актер одет в черное пальто и классический костюм, у него видны ссадины на лице. Судя по кадрам, Кейджа засняли, когда снимали сцену, как его герой приходит в себя после столкновения — на одном из фото актер лежит на земле, а на последующих он тяжело встает.

Действие сериала «Человек-паук: Нуар» развернется в Нью-Йорке 1930-х, в котором стареющий частный детектив вынужден «бороться со своей прошлой жизнью единственного и неповторимого супергероя города». Помогать ему в этом будут его паучьи способности.

Дата выхода шоу пока неизвестна. В начале июля Кейдж делился в интервью The New Yorker, что в сериале будет восемь эпизодов. Также звезда раскрыл, что в шоу покажут монстров, а не только «избивающих друг друга» людей.

Недавно актер Эндрю Гарфилд назвал условие своего возращения к роли Человека-паука. Он признался, что сыграл бы персонажа в достойной картине с отличной концепцией — уникальной и захватывающей, в которую бы зритель погрузился с головой.

Ранее сообщалось, что «Дэдпула и Росомаху» слили в сеть за день до онлайн-премьеры.

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