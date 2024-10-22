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Звезда «Человека-паука» сыграет в новом фильме режиссера «Оппенгеймера»

Актер Том Холланд снимется в фильме Кристофера Нолана вместе с Мэттом Деймоном

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Evan Agostini/AP

Актер Том Холланд сыграет главную роль в предстоящем фильме режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Человека-паука» присоединился к актеру Мэтту Деймону в новом проекте. По данным издания, Нолан уже написал сценарий к картине, а ее выход планируется 17 июля 2026 года.

До этого сообщалось, что съемки следующего фильма Кристофера Нолана начнутся в начале 2025 года. Для Холланда это будет первая работа с постановщиком, в то время как Деймон сотрудничал с режиссером уже дважды — в «Оппенгеймере» и «Интерстелларе».

Однако, как пишет THR, у Холланда уже запланированы съемки четвертого «Человека-паука» и следующих «Мстителей» в 2025 году. Его присоединение к проекту Кристофера Нолана, отмечает издание, может «иметь некоторые последствия».

«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.

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