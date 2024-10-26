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Целитель Коновалов обвинил Кашпировского в срыве своих концертов

Целитель Коновалов заявил, что экстрасенс Кашпировский срывает его концерты

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Сергей Коновалов/VK

Целитель, бывший доктор медицинских наук Сергей Коновалов обвинил экстрасенса Анатолия Кашпировского в срыве своих концертов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Коновалов, который лечит своих последователей буклетами, заявил, что ему отказали в контракте на проведение вечеров сразу несколько площадок в Москве и Петербурге.

По словам целителя, Кашпировский и его племянник якобы «распространяют выдумки» и уверяют, что Коновалов сам срывает сеансы Кашпировского. Коновалов обвинил экстрасенса в распространении клеветы и порочащих сведений и попытке повлиять на проведение мероприятий.

Сам Кашпировский заявлял, что не знаком с Коноваловым и не говорил про него ни единого слова.

До этого в Telegram-каналах появилась информация, что Кашпировский назвал мошенником и шарлатаном эзотерика Сергея Коновалова и обвинил его в плагиате из-за использования его товарного знака. Его представители заявили, что Коновалов называет себя носителем авторской методики по зарядке различной продукции, хотя является «самым омерзительным плагиатором» и нарушителем норм как российского, так и международного законодательства.

Ранее в РАН охарактеризовали методы Кашпировского.

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