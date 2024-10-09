Кашпировский высказался о конфликте с эзотериком Коноваловым

Гипнотизер Анатолий Кашпировский, прославившийся сеансами в прямых эфирах, заявил, что не знаком с народным целителем Сергеем Коноваловым. В беседе с 360.ru он опроверг конфликт с ним и заверил, что никогда о нем не говорил.

«Я не знаком с Коноваловым, не говорил про него ни единого слова и вообще про него ничего не знаю. Это все, что я могу сказать», — заявил Кашпировский.

Сообщения в СМИ он назвал слухами, которые блогеры «разносят по ушам». По словам гипнотизера, о Коновалове он знает только, что тот закончил мединститут.

Также Кашпировский назвал себя обычным человеком, а не экстрасенсом, и заявил, что работает с помощью дистанционного психологического воздействия на те или иные заболевания людей.

Напомним, до этого в Telegram-каналах появилась информация, что Кашпировский назвал мошенником и шарлатаном эзотерика Сергея Коновалова и обвинил его в плагиате из-за использования его товарного знака. Его представители заявили, что Коновалов называет себя носителем авторской методики по зарядке различной продукции, хотя является «самым омерзительным плагиатором» и нарушителем норм как российского, так и международного законодательства.

Ранее в РАН охарактеризовали методы Кашпировского.