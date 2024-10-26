Адвокат рассказал, как владелицы бутика обманули актрису Мелехову

Адвокат актрисы и дизайнера Янины Мелеховой Михаил Грабовский рассказал, как его подзащитную обманули владелицы бутика. Его цитирует mk.ru.

По словам Грабовского, предпринимательницы злоупотребили ее доверием.

«При моем телефонном разговоре с целью досудебного урегулирования конфликтной ситуации с индивидуальным предпринимателем, с которой был заключен договор, последняя пояснила, что никаких договоров по реализации продукции с Мелеховой Я.В. не заключала, и все вопросы направлять в адрес ее дочери. Получается, что дочь предпринимателя, предоставляя договор, заверила, что он подписан ее матерью, как субъектом предпринимательства, тем самым ввела в заблуждение моего доверителя относительно человека, который заключает договор», — рассказал он.

Спустя более чем полгода после подписания, продолжил адвокат, женщина стала отрицать наличие каких-либо вообще договоренностей с актрисой.

Накануне стало известно, что Мелехова написала заявление в полицию на мать и дочь — владелиц одной из уже закрытых сетей бутиков. Женщины, по ее словам, задолжали ей 146 тысяч рублей за проданную одежду бренда актрисы.

Ранее народный артист России Юрий Антонов пожаловался, что часто сталкивается со звонками от телефонных мошенников.