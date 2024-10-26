Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказал, как владелицы бутика обманули актрису Мелехову

Адвокат Грабовский: владелицы бутика злоупотребили доверием актрисы Мелеховой

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат актрисы и дизайнера Янины Мелеховой Михаил Грабовский рассказал, как его подзащитную обманули владелицы бутика. Его цитирует mk.ru.

По словам Грабовского, предпринимательницы злоупотребили ее доверием.

«При моем телефонном разговоре с целью досудебного урегулирования конфликтной ситуации с индивидуальным предпринимателем, с которой был заключен договор, последняя пояснила, что никаких договоров по реализации продукции с Мелеховой Я.В. не заключала, и все вопросы направлять в адрес ее дочери. Получается, что дочь предпринимателя, предоставляя договор, заверила, что он подписан ее матерью, как субъектом предпринимательства, тем самым ввела в заблуждение моего доверителя относительно человека, который заключает договор», — рассказал он.

Спустя более чем полгода после подписания, продолжил адвокат, женщина стала отрицать наличие каких-либо вообще договоренностей с актрисой.

Накануне стало известно, что Мелехова написала заявление в полицию на мать и дочь — владелиц одной из уже закрытых сетей бутиков. Женщины, по ее словам, задолжали ей 146 тысяч рублей за проданную одежду бренда актрисы.

Ранее народный артист России Юрий Антонов пожаловался, что часто сталкивается со звонками от телефонных мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами