Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Антонов о решении проблемы со спам-звонками: «У нас есть ФСБ»

Композитор Антонов: со спам-звонками нужно бороться на государственном уровне

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов пожаловался, что часто сталкивается со звонками от телефонных мошенников. Его слова передает издание »Абзац».

По словам артиста, ему часто поступают спам-звонки с предложениями о работе. Он берет трубку, поскольку не может не ответить на звонок — «мало ли кто позвонит». Артист сбрасывает, когда понимает, что это злоумышленники.

«Я не верю в программы на телефоне, которые выявляют спам. Предпочитаю решать вопрос самостоятельно», — пояснил композитор.

Юрий Антонов считает, что проблему со спам-звонами необходимо решать на государственном уровне. Сейчас, заявил он, мобильные операторы «связаны», поэтому «без верховной власти» проблему решить нельзя.

«У нас есть Следственный комитет и ФСБ. Надо их использовать», — предложил Антонов.

Недавно стало известно, что Минцифры РФ предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей. По данным ведомства, каждый месяц крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 млрд нежелательных звонков, в том числе — от мошенников.

Ранее продюсер рассказал, сколько может зарабатывать дочь Глюкозы с выступлений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами