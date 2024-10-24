Юрий Антонов о решении проблемы со спам-звонками: «У нас есть ФСБ»

Народный артист России Юрий Антонов пожаловался, что часто сталкивается со звонками от телефонных мошенников. Его слова передает издание »Абзац».

По словам артиста, ему часто поступают спам-звонки с предложениями о работе. Он берет трубку, поскольку не может не ответить на звонок — «мало ли кто позвонит». Артист сбрасывает, когда понимает, что это злоумышленники.

«Я не верю в программы на телефоне, которые выявляют спам. Предпочитаю решать вопрос самостоятельно», — пояснил композитор.

Юрий Антонов считает, что проблему со спам-звонами необходимо решать на государственном уровне. Сейчас, заявил он, мобильные операторы «связаны», поэтому «без верховной власти» проблему решить нельзя.

«У нас есть Следственный комитет и ФСБ. Надо их использовать», — предложил Антонов.

Недавно стало известно, что Минцифры РФ предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей. По данным ведомства, каждый месяц крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 млрд нежелательных звонков, в том числе — от мошенников.

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