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Янина Мелехова стала жертвой мошенниц из бутика

Предпринимательницы обманули актрису Мелехову на 146 тысяч рублей

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Фото из личного архива

Актриса и дизайнер Янина Мелехова подала в полицию Басманного района заявление о мошенничестве в отношении владелицы бутиков в известных торговых центрах и ее дочери. Об этом сообщает mk.ru.

По словам Мелеховой, две женщины взяли на реализацию созданную ею одежду, однако деньги не вернули. По словам Мелеховой, в 2023 году они подписали договор, согласно которому владелица ИП обязалась реализовать товар звезды в магазинах в ТЦ за вознаграждение в виде 50% от стоимости товара, выплаты должны были поступать ежемесячно.

К декабрю 2023 года Мелехова передала продавцу одежду на сумму 414 400 рублей. В январе 2024 года было установлено, что всего продукции продали на сумму 224 тысячи рублей, из которых сумма в 112 тысяч рублей должна была быть перечислена на расчетный счет актрисы. Позже сумма долга достигла 146 тысяч рублей, но выплаты на счет актрисы так и не поступили, предпринимательницы перестали отвечать на звонки и закрыли бизнес.

Мелехова выяснила, что женщины поступали аналогичным образом и с другими дизайнерами, которые сейчас также готовят документы для подачи заявления в полицию. Она сетует, что это было мошенничество на доверии.

«Они обе улыбчивые, приятные в общении, иногда даже казалось, что мы дружим. И я до последнего отказывалась верить в их нечестность, хотя сейчас понимаю, что звоночки были», — делится она.

Накануне народный артист России Юрий Антонов пожаловался, что часто сталкивается со звонками от телефонных мошенников.

Ранее лже-байеры развели актрису Арину Постникову на 180 тысяч рублей за сумку Gucci.

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