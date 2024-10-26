Янина Мелехова стала жертвой мошенниц из бутика

Актриса и дизайнер Янина Мелехова подала в полицию Басманного района заявление о мошенничестве в отношении владелицы бутиков в известных торговых центрах и ее дочери. Об этом сообщает mk.ru.

По словам Мелеховой, две женщины взяли на реализацию созданную ею одежду, однако деньги не вернули. По словам Мелеховой, в 2023 году они подписали договор, согласно которому владелица ИП обязалась реализовать товар звезды в магазинах в ТЦ за вознаграждение в виде 50% от стоимости товара, выплаты должны были поступать ежемесячно.

К декабрю 2023 года Мелехова передала продавцу одежду на сумму 414 400 рублей. В январе 2024 года было установлено, что всего продукции продали на сумму 224 тысячи рублей, из которых сумма в 112 тысяч рублей должна была быть перечислена на расчетный счет актрисы. Позже сумма долга достигла 146 тысяч рублей, но выплаты на счет актрисы так и не поступили, предпринимательницы перестали отвечать на звонки и закрыли бизнес.

Мелехова выяснила, что женщины поступали аналогичным образом и с другими дизайнерами, которые сейчас также готовят документы для подачи заявления в полицию. Она сетует, что это было мошенничество на доверии.

«Они обе улыбчивые, приятные в общении, иногда даже казалось, что мы дружим. И я до последнего отказывалась верить в их нечестность, хотя сейчас понимаю, что звоночки были», — делится она.

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