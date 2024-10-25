Добровинский предложил православным активистам закрыть музеи с голыми мужчинами

Филипп Киркоров не видел письмо активистов правозащитной группы «Радетель» с просьбой покинуть российский шоу-бизнес, заявил «Газете.Ru» его адвокат Александр Добровинский. Юрист посоветовал активистам запретить Пушкина и музеи с голыми мужчинами.

«[Киркоров] не видел, и я не слышал об этом. Я думаю, что всем людям и общественникам, которые видят то, что они хотят видеть, надо написать письмо о закрытии издательств Пушкина, который писал все, что он писал. Надо закрыть музеи, где стоят голые мужчины. В частности, Пушкинский музей, где скульптура Давида в совершенно обнаженном виде. Кустодиева надо убрать из Третьяковской галереи или из галереи Нижнего Новгорода. Люди видят то, что они хотят видеть, и слышат то, что они хотят слышать. Они в этих выражениях, картинах, скульптурах находят именно то, что их притягивает. Если этих людей притягивает все, что связано с гомосексуализмом, мне их жаль. Потому что я другого плана человек. Поэтому видят и видят. Еще раз говорю, надо запретить Пушкина», — сказал он.

До этого издание «Абзац» опубликовало письмо сибирской правозащитной группы «Радетель» Филиппу Киркорову. В нем активисты попросили артиста покинуть российский шоу-бизнес, обвинив его в нарушении закона, аморальном поведении и развращении молодежи и детей. Последним «аморальным поступком» Киркорова правозащитники сочли его появление на YouTube-шоу Димы Масленникова. В нем артист произнес шутку «Котик-котик, дай мне в ротик».

До этого активисты движения «Сорок сороков» тоже посмотрели шоу и обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за фразы про котика. Тогда Добровинский заявлял, что проверка обречена на провал.

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