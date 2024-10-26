Стало известно, какие действия суд запретил Гуфу

Адвокат Сергей Жорин рассказал, какие именно действия запретил рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) Наро-Фоминский суд после драки у бани. Об этом сообщает kp.ru.

Защитник артиста поблагодарил суд и представителей прокуратуры, которые приняли во внимание обстоятельства дела, а также род деятельности Гуфа и его характеристики — рэпер не был судим и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

«Поэтому запретили только две вещи. Первое — общаться со свидетелями и потерпевшим по уголовному делу. Второе — посещать место происшествия», — уточнил Жорин.

По словам адвоката, больше запретов нет, Гуф может пользоваться интернетом и давать концерты.

Накануне Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани. По версии следствия, музыкант и его друг отобрали у побитого телефон. Сам рэпер утверждает, что телефон у сотрудника ППС забрал его товарищ. Следствие просило отправить обоих в СИЗО, однако суд отпустил подозреваемых на свободу.

Ранее Жорин объяснил, почему Гуфа обвиняют в грабеже.