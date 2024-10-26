«Телефон не отнимал»: адвокат объяснил, почему Гуфа обвиняют в грабеже

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) обвиняют в грабеже. Защитник цитирует kp.ru.

По словам Жорина, потерпевший фактически выполнял функции администратора бани и, узнав Гуфа, стал производить съемку на свой телефон.

«Алексей попросил удалить материал, и администратор заверил, что все удалил, и в качестве подтверждения передал товарищу Алексея свой телефон, чтобы тот убедился в этом. Однако предварительно заблокировал его», — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что после конфликт переместился на улицу. Защитник отметил, что Гуф готов понести ответственность за то, что сделал, но не за хищение чужого телефона, которое квалифицируют как грабеж.

«У него не было умысла на хищение чужого имущества, как и корыстных целей. Гуф достаточно зарабатывает, чтобы отнимать у администраторов бань телефоны», — говорит адвокат.

Накануне Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани. По версии следствия, музыкант и его друг отобрали у побитого телефон. Сам рэпер утверждает, что телефон у сотрудника ППС забрал его товарищ. Следствие просило отправить обоих в СИЗО, однако суд отпустил подозреваемых на свободу.

Ранее сестра Гуфа попросила не беспокоить ее по поводу инцидента с братом.