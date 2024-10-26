Народная артистка СССР София Ротару приехала в Киев на могилу мужа Анатолия Евдокименко. Фото с могилы она опубликовала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
77-летняя исполнительница сфотографировалась у памятника и подписала кадр словом «Единственный» на украинском языке.
Народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года.
18 июня активисты направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы, поддерживающей Украину Ротару, санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы и сделать из здания Дворец бракосочетания.
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко отказался комментировать новость о конфискации имущества матери.
Ранее музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов призвал оставить в покое Софию Ротару.