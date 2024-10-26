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София Ротару приехала в Киев на могилу мужа

Певица Ротару опубликовала фото с могилы мужа

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sofiarotaru.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка СССР София Ротару приехала в Киев на могилу мужа Анатолия Евдокименко. Фото с могилы она опубликовала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

77-летняя исполнительница сфотографировалась у памятника и подписала кадр словом «Единственный» на украинском языке.

Народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года.

18 июня активисты направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы, поддерживающей Украину Ротару, санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы и сделать из здания Дворец бракосочетания.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко отказался комментировать новость о конфискации имущества матери.

Ранее музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов призвал оставить в покое Софию Ротару.

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