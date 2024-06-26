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Соседов о Ротару: «Оставьте старушку в покое»

Телеведущий Сергей Соседов призвал оставить Софию Ротару в покое

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sofiarotaru.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов призвал в беседе с NEWS.ru оставить в покое певицу Софию Ротару.

Таким образом Соседов ответил на вопрос о возможности появления на фестивале «Славянский базар».

«Соня там много раз уже была, она уже все-таки в годах, пора старушку оставить в покое. Она уже свое сказала, пора и честь знать, всему свое время», — заявил телеведущий.

5 февраля зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов предложил лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». По словам Резанова, предложение приняли на президиуме общины общим решением. Он заявил, что Ротару финансирует ВСУ, в 2014 году не признавала Крым российской территорией, а после начала специальной операции поддержала украинскую армию.

18 июня активисты «Ветеранов России» направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы Ротару санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы, и сделать из здания Дворец бракосочетания.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко отказался комментировать новость о конфискации имущества матери.

Ранее продюсер рассказал о разделе власти в шоу-бизнесе между Ротару и Пугачевой.

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