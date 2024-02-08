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Сын Ротару не стал комментировать новость о конфискации имущества артистки в Крыму

Сын Ротару Руслан не стал комментировать новость о конфискации имущества матери

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко в разговоре с «Абзацем» отказался комментировать новость о конфискации имущества матери в Крыму.

«Без комментариев», — заявил продюсер.

5 февраля зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов предложил лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». По словам Резанова, предложение приняли на президиуме общины общим решением. Он заявил, что Ротару финансирует ВСУ, в 2014 году не признавала Крым российской территорией, а после начала специальной операции поддержала украинскую армию.

6 февраля сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать бутик-отель «Вилла София» певицы Софии Ротару. Цеков считает, что стоит сделать Дворец бракосочетания из недвижимости Ротару. Причиной этому, по словам сенатора, стала «антироссийская позиция» певицы. Вилла находится в центре Ялты. По словам бывшего концертного директора Ротару Сергея Лаврова, там нет отдельного въезда, территории, бассейна и личного пляжа.

Ранее продюсер рассказал о разделе власти в шоу-бизнесе между Ротару и Пугачевой.

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