Лже-байеры развели актрису Арину Постникову на 180 тысяч рублей за сумку Gucci

Актрису Арину Постникову развели мошенники, пообещавшие ей сумку Gucci. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Актриса театра «Человек» и звезда фильмов «Восьмидесятые» и «Третье сентября» Арина Постникова увидела в социальных сетях рекламу неизвестного байера, пообещавшего купить за границей любую вещь и отправить ее в Россию за вознаграждение.

11 сентября женщина решила купить сумку Gucci за 180 тысяч рублей и перевела деньги по указанным реквизитам некоему Икрому Раимовичу Х. Когда сумка не пришла, актриса обнаружила, что байер удалил чат с ней. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело.

Накануне актер Юрий Оборотов стал жертвой мошенников. По данным издания, злоумышленник позвонил Оборотову в мессенджере и представился сотрудником ЕМИАС. Неизвестный попросил актера обновить приложение, которого у него нет. Артист следовал указаниям неизвестного, и вскоре приложение «было обновлено».

Как отмечает Baza, через неделю Оборотов узнал, что у него сняли 58 тысяч рублей с карты после того звонка. Артист обратился в полицию 17 октября.

Ранее звезда «Крестного отца» вспомнил, как потерял $50 млн из-за бухгалтера-мошенника.