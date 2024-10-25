Гуфу избрали меру пресечения

В Наро-Фоминском суде Московской области рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) избрали меру пресечения по делу о драке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката звезды.

Мера пресечения, уточнил он, избрана в виде запрета определенных действий. Из суда рэпер отправится домой.

23 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гуф находится в отделении полиции подмосковного города Апрелевки из-за драки. По информации издания, Долматов начал приставать к девушке. Та пожаловалась своему брату на случившееся. Родственник встал на защиту, вступив в драку с Гуфом. В ходе потасовки, рассказали очевидцы рэпер ударил оппонента по уху, сам он получил травму руки и в суд явился в гипсе.

Брат девушки написал заявление в полицию на Долматова. Перед этим мужчина снял побои. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает SHOT, задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств.

Знакомому Гуфа, также участнику драки, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сестра Гуфа попросила не беспокоить ее по поводу инцидента с братом.