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Прокурор не согласился арестовывать фигуранта дела Гуфа

Фигуранту дела рэпера Гуфа попросили избрать запрет определенных действий

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Владимир/РИА Новости

Прокурор не согласился со следствием в Наро-Фоминском городском суде и попросил избрать запрет определенных действий фигуранту уголовного дела рэпера Алексея Долматова (Гуф). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Прокуратура не усматривает в действиях фигуранта уголовного дела в отношении Долматова необходимости изоляции от общества. Представитель прокуратуры вместе с тем попросил избрать ему запрет определенных действий», — цитирует агентство свой источник.

Адвокат Гуфа Сергей Жорин заявил, что с позицией прокуратуры полностью солидарен. Он отметил, что содержание под стражей является самой строгой мерой пресечения, и в данном случае оно чрезмерно и необоснованно.

В итоге фигуранту назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Полиция возбудила в отношении рэпера и его приятеля уголовное дело о грабеже группой лиц с применением насилия.

23 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гуф находится в отделении полиции подмосковного города Апрелевки из-за драки. По информации издания, Долматов начал приставать к девушке. Та пожаловалась своему брату на случившееся. Родственник встал на защиту, вступив в драку с Гуфом. В ходе потасовки рэпер ударил оппонента по уху, а сам получил травму руки.

В итоге брат девушки написал заявление в полицию на Долматова. Перед этим мужчина снял побои. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает SHOT, задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств.

Ранее сестра Гуфа попросила не беспокоить ее по поводу инцидента с братом.

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