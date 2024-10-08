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Гуфа обязали выплачивать Айзе шестизначную сумму

«СтарХит»: суд обязал Гуфа выплачивать Айзе шестизначную сумму по алиментам

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) будет выплачивать бывшей супруге, блогерше Айзе, шестизначную сумму на содержание сына. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на источник в Савеловском суде.

Судебное разбирательство между знаменитостями состоялось 7 октября. Собеседник «СтарХита» не уточнил точную сумму выплат, которую суд назначил Долматову. Он отметил только, что «комфортная сумма с шестью нулями» устроила обе стороны.

Айза впервые подала иск к Гуфу в декабре. Блогерша объясняла, что решилась на судебное разбирательство из-за необходимости оплачивать старшему сыну образование. Сэм хочет поступить в университет в Сингапуре.

Знаменитость отмечала, что не просила у экс-супруга денег десять лет. Также звезда рассказывала, что Гуф хорошо финансово обеспечивает сына Сэма, но по настроению.

«Например, если он обидится, он не будет давать деньги. Я вчера у него выпрашивала, мы прям торговались», — рассказывала она.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

Ранее телеведущая Ксения Бородина сообщила, что задумывалась о свадьбе с Сердюковым.

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