«75 лет пролетели, как пуля у виска». Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей»

Российский кинорежиссер Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет. Он известен массовому зрителю по телесериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Последние годы Бутурлин не снимал кино, посвятил себя обучению студентов при студии «Ленфильм». По словам режиссера Юрия Фетинга, еще накануне Бутурлин чувствовал себя хорошо и принимал зачет. Но на выходе из «Ленфильма» ему вдруг стало плохо, и режиссера отвезли в больницу.

Бутурлин умер в ночь на 5 февраля, рассказал Фетинг. По его словам, режиссер неожиданно потерял сознание.

«Накануне он принимал зачет у молодых режиссеров в Высшей Школе режиссеров и сценаристов при «Ленфильме». Зачет затянулся до 23:40. Было принято решение прекратить зачет и последнего студента выслушать на другой день. Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед «Ленфильмом» Виктор Иванович упал», — поделился режиссер.

Студенты и другие преподаватели Школы пытались привести Бутурлина в чувство, через 20 минут его увезла скорая помощь.

Смерть режиссера подтвердила студия «Ленфильм». «Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени прощания будет сообщено позднее», — уточняется в сообщении. Причины смерти не раскрываются.

Звезда сериала «Улица разбитых фонарей» Сергей Селин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что последнее время Бутурлин не болел. «Он до конца своей жизни был в профессии. Это дорогого стоит», — отметил Селин.

Актер Виктор Бычков сообщил «Газете.Ru», что последние годы жизни у Бутурлина были финансовые проблемы. Он неудачно вложился в недвижимость и столкнулся с аферистами.

«Денег не было, потом у него проблемы были с квартирой: он вложился в новый дом, а там оказались аферисты, и вот последние несколько лет он бился за возвращение денег, негде жить было. В общем-то, все как у всех. Талантливый человек беззащитен, несчастен», — считает Бычков.

«Денег не было, и мы делили одну сигарету на троих». Жизнь и карьера Бутурлина

Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. Закончил режиссерский факультет в Санкт-Петербурге, но сначала работал в театре, а не кино. По воспоминаниям Бутурлина, долгое время он боялся попробовать силы в кинематографе. «В то время ощущение, что в кино работают только боги, не давало возможности мне войти в эту профессию как-то легко и свободно. К кинематографу я подбирался очень долго», — пояснял он.

В начале карьеры режиссеру довелось ставить спектакли в Петербурге, Иваново и даже в литовском Каунасе. Работа в театре пригодилось Бутурлину, поскольку там он научился взаимодействовать с актерами. В итоге он все-таки ушел из театра и смог поступить на режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве. После выпуска 35-летний режиссер пришел работать на «Ленфильм», с которым в итоге оказалась связана его дальнейшая жизнь.

Изначально Бутурлин снимал не сериалы, а большое кино. Его фильмы пользовались популярностью в СССР, были отмечены разными наградами. Главные творения Бутурлина — «Аплодисменты, аплодисменты» (1984 год) и «Садовник» (1985).

Актер Виктор Бычков в беседе с «Газетой.Ru» назвал фильм «Садовник» одним из лучших советских фильмов. «Его фильмы: и «Аплодисменты», и «Садовник», и «Экскурсант», в котором я играл первую главную роль, они все останутся с людьми. «Садовник» — это, я считаю, один из лучших фильмов, снятых в России в советские времена», — подчеркнул актер.

Однако затем СССР перестал существовать, а с развалом Союза изменились и условия для режиссеров. Из-за нехватки денег Бутурлин согласился снимать для телевидения.

«Стало тяжело. Большое кино рухнуло, и пришло время сериалов. Денег не было, и мы делили одну сигарету на троих», — рассказывал Бутурлин о тех временах.

Тогда на «Ленфильме» появился продюсер Александр Капица и предложил сделать детективный сериал про простых петербургских милиционеров по мотивам книги писателя Андрея Кивинова «Ментовские рассказы». Бутурлин изучил произведение и решил, что из этого может что-то получится. В 1998 году на канале ТНТ вышли первые серии «Улиц разбитых фонарей».

«Я вчитываюсь [в книгу «Ментовские рассказы»] – хорошие, живые характеры, похожие на людей, блистательный язык! Мы увлеклись и стали обдумывать: а как же снять? <...> А что было делать? Курить-то хотелось. Сделали первые десять фильмов. Бюджеты были маленькие. Подобрали недорогих актеров, снимали сцены, почти не отходя от студии. Так мы и выживали. А зритель вдруг полюбил этот сериал – «Улицы разбитых фонарей». И смотрит с удовольствием до сих пор», — говорил Бутурлин.

Всего в эфир вышли 16 сезонов «Улиц разбитых фонарей», Бутурлин работал над первым. Позже он же снял первые серии для «Убойной силы». Этот сериал выпущен каналом «ОРТ» как прямой конкурент и одновременно спин-офф «Улиц разбитых фонарей». Сериал также посвящен работе петербургских милиционеров.

Бутурлин работал над несколькими другими, менее популярными российскими сериалами. В частности, снял минисериал «Честь имею» (2004), рассказывающий о событиях чеченской войны. Картина награждена премиями ТЭФИ и «Золотым орлом-2005». В 2004 году Бутурлину присудили звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

«Коллеги Виктора Бутурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным, остроумным другом и талантливым художником», — отметили на «Ленфильме».

Актер Алексей Нилов, исполнивший в «Улицах разбитых фонарей» капитана милиции Андрея Ларина, высоко оценил работу с Бутурлиным. «Был очень хороший человек, талантливый режиссер. <...> Работалось с ним прекрасно, потому что это был большой профессионал и умный человек», — сказал он.

По словам актера Бычкова, Бутурлин последнее время не снимал кино, а преподавал и «отдавал душу» своим ученикам.

Сам Бутурлин говорил, что для него жизнь пролетела быстро. Режиссер надеялся, что старое поколение мастеров смогло передать знания новым кинематографистам.

«75 лет пролетели, как пуля у виска. <...> Мы сделали свое дело. Передаем кинематограф в молодые, надеюсь, не в равнодушные руки. Они сами решат, как жить», — говорил режиссер.