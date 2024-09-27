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Пытавшийся ограбить банк актер «Улиц разбитых фонарей» замешан в деле о мошенничестве

Актер Андрей Бажанов был учредителем замешанной в мошеннической схеме компании

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Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-5»

Актер Андрей Бажанов («Улицы разбитых фонарей») был учредителем компании экс-главы городского Комитета по труду Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко, которая участвует в мошеннической схеме. Об этом сообщает 78.ru.

Против Чернейко и его супруги Татьяны возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Следствие считает, что пара получила свыше 300 тыс. рублей в рамках коррупционной схемы вокруг программы по организации ярмарки вакансий «Труд и занятость». Женщину задержали 25 сентября, а Чернейко — днем позже.

В 2022 году Андрея Бажанова судили по делу о попытке вооруженного нападения на банк в Петербурге. Тогда актер пришел в финансовое учреждение в медицинской маске и стал угрожать кассиру травматическим пистолетом, требуя денег. Сотрудница банка успела нажать на тревожную кнопку, и актера задержали сотрудники полиции.

Бажанов объяснил свой поступок тем, что пытался скрыться от кредиторов в СИЗО. СМИ сообщали, что сумма долга актера составляла около пяти миллионов рублей.

Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом).

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