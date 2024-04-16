Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бизнес Кончаловского терпит убытки на фоне передачи доли Высоцкой

Mash: компания Кончаловского потеряла 21 млн рублей после передачи доли Высоцкой

close
100%
Игорь Примак/Russian Look/Global Look Press

Доходы кинокомпании и продюсерского центра режиссера Андрея Кончаловского ушли в минус на 22,4 млн рублей после того, как постановщик передал доли своей супруге Юлии Высоцкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что изначально доли в обеих компаниях были поделены между Кончаловским, Высоцкой и директором проекта «Едим Дома» Евгением Степановым. Затем режиссер передал часть своих ценных бумаг неизвестному ООО, но через четыре месяца владелицей контрольного пакета акций стала жена постановщика. По данным канала, подобная схема была проделана как в отношении кинокомпании, так и продюсерского центра.

Сейчас, отмечает Mash, компаниями руководит Юрий Гришин, давний бизнес-партнер четы Кончаловских. После передачи доли в компаниях Высоцкой кинокомпания потеряла 21,3 млн рублей, а центр — 1,1 млн рублей.

В конце марта сообщалось, что Высоцкая потеряла миллионы из-за бизнеса по доставке еды. Сообщалось, что кулинарный стартап ООО «СиДжей» телеведущей потерял свыше 8 млн рублей за свою трехлетнюю историю.

Ранее адвокат вспомнил, как Лепс замял скандал с избиением человека охранником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами