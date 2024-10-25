Киркорова призвали покинуть публичное пространство: «Развращаете молодежь и детей»

Сибирская правозащитная группа «Радетель» написала письмо Филиппу Киркорову, в котором попросила артиста покинуть российский шоу-бизнес. Обращение публикует издание «Абзац».

«Как показывает время, ваших «извинений», «оправданий» хватает на совсем короткий срок. Ваш модус операнди не меняется на протяжении десятилетий. <...> Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство. Ваше время ушло», — сказано в письме.

В обращении активисты напомнили о всех скандалах с артистом начиная с 2004 года. Последним «аморальным поступком» Киркорова правозащитники считают его появление на YouTube-шоу Димы Масленникова «Мафия в реальной жизни». На проекте, считают в «Радетеле», Киркоров выступил с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений на многомиллионную аудиторию.

«Вы нарушаете закон, из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодежь и детей», — сообщили активисты в обращении к Киркорову.

Недавно активисты движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за шутки про котика и ротик. Адвокат Добровинский заявил в беседе с «Газетой.Ru», что проверка Киркорова на пропаганду ЛГБТ обречена на провал.

Ранее Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами.